大分県内各地の小学校で24日卒業式が行われ、子どもたちが慣れ親しんだ学び舎を巣立ちました。 【写真を見る】県内127の小学校で卒業式学び舎巣立つ大分 大分市の南大分小学校では6年生117人が卒業の日を迎えました。式では卒業生ひとり一人の名前が呼ばれ、卒業証書が手渡されました。 小野富広校長から「これからも友愛の心と家族への感謝を胸に挑戦し続けてほしい」とはなむけの言葉が贈られました。このあと、卒業生は