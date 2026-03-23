韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」に『ムーミン』のコラボフレーム第三弾、ムーミン谷の仲間たちとの特別なコラボフレームに新デザインが期間限定で登場する。＞＞＞『ムーミン』とのコラボフレームをチェック！（写真4点）『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小