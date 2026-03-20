JR九州の観光列車「ななつ星in九州」の新ルート運行を記念し、停車駅の一つである日豊本線の宇佐駅で20日、歓迎イベントが開かれました。 【写真を見る】観光列車「ななつ星in九州」新ルートでJR宇佐駅に初停車地元住民ら400人が熱烈歓迎 「ななつ星in九州」は今年3月から大幅にコースをリニューアル。3泊4日コースの最終日には、新たに宇佐神宮への参拝が組み込まれています。 20日は列車の到