北京市内に設置された監視カメラと中国国旗＝5日、北京（共同）【上海共同】中国湖北省の警察当局が、VPN（仮想専用線）を許可なく使いX（旧ツイッター）など外国のウェブサイトを閲覧したとして、男性2人にそれぞれ罰金500元（約1万1千円）と200元、インターネット接続禁止の処分を科したと発表した。香港メディアが20日までに報じた。外国サイトの閲覧を警戒し、取り締まりを強めている可能性がある。湖北省の警察当局は昨年