春分の日で、春の彼岸の中日にあたる20日、大分市の墓地公園では朝から墓参りをする家族連れの姿がみられました。 【写真を見る】「春分の日」彼岸の中日多くの家族連れが墓参り大分 春分の日をはさんだ前後3日間は、春の彼岸です。大分市の上野ヶ丘墓地公園では朝早くから家族連れが訪れ、墓石に水を撒き、ブラシで丁寧に汚れを落としました。そして、花や線香を供え、静かに手をあわせ先祖の霊を供養していました。 （墓