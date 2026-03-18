3月10日放送のライオンズエクスプレスでは、先週に引き続き埼玉西武ライオンズの古賀悠斗捕手にインタビューした模様を放送した。2026年の目標を「ベストナイン」と掲げた理由を訊いた。 ――2人のルーキーについて伺います。ドラフト1位で小島大河捕手が指名されたとき、古賀さんは「入団当初の僕と同じ気持ちで来ると思う」と言っていました。これはどういう意味ですか？古賀「僕も入ったその年に