けさ、栃木県の日産自動車工場で、男性作業員がプレス機に挟まれて死亡しました。きょう午前5時50分ごろ、上三川町の日産自動車栃木工場で、作業員から「男性が機械に挟まれている」と119番通報がありました。警察によりますと、男性は自動車部品を製造するプレス機に上半身を挟まれた状態で見つかったということです。男性は栃木工場に勤務する55歳の作業員で、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察により