2026年3月16日、アメリカのトランプ大統領は驚くべき一言を発した。「私はやりたいようにできる」ホワイトハウスの執務室で記者団に囲まれ、意気揚々とキューバについての持論を展開したのである。これまでの歴代大統領がしてこなかった“偉業”を成し遂げるとばかりに、「私はキューバを掌握する栄誉を得るだろう。解放するにせよ、占領するにせよ、私はやりたいようにできる。キューバは今、非常に弱体化した国家だ」その中で出