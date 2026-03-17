ダイエットを始めるとウォーキングを始めたり、ジムに通ったりと「運動を増やす」人は少なくないでしょう。でも、「運動さえすれば痩せる」と思ってしまうのは誤解。実は、運動だけで体重を大きく動かすのは簡単ではありません。ポイントになるのは、消費カロリーの仕組みと、運動の役割を正しく理解することです。運動だけで痩せるのは意外と難しい運動は確かにエネルギーを消費します。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動