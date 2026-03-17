シャオミ・ジャパンが高コスパスマホ「POCO X8 Pro Max」を発売！4月6日までは早期価格で74,980円からXiaomiは17日（現地時間）、オンラインにてグローバル向け新製品発表イベント「POCO X8 Pro Series Launch Event - Speed to the max」を開催し、同社傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「POCO X8 Pro（ポコ エックスエイト プロ）」および「POCO X8