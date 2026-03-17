ロビーイメージ TOHOシネマズは、6月開業の商業ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」内に、プレミアムシアターやIMAXレーザーシステムを備えた「TOHOシネマズ 名古屋栄」をオープンする。 新たにオープンするTOHOシネマズ 名古屋栄は、エリア初となる設備を多数備え、映画ファンに多様な映画の楽しみ方を提供するシネコン。全10スクリーンで、座席数は1,655。住所は、