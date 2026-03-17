「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が16日、自身のインスタグラムを更新。ピックルボールを楽しんだ様子を投稿した。「有明でピックルボールしたよ〜」と報告。胸元をU字に大胆露出したデザインの水色ニットトップスに白いミニスカートのウエア姿を公開し「暖かくなってきたし、アウトドアスポーツが気持ちよい季節春ってパステルカラーが着たくなるよねThe Powerpuff Girlsのアイテムを