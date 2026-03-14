新タマネギは、ダイエット中にうれしい栄養を豊富に含んた食材。スープにすれば、うま味だけでなく溶け出した栄養もあますことなく味わえます。今回はダイエットカウンセラーとして活動するおにゃさんに、無理なく続けられる、新タマネギを丸ごと使ったダイエットスープのレシピを教えてもらいました。「新タマネギ」のスープがダイエットに最強な理由春になると店頭に並ぶ新タマネギは、普通のタマネギとはひと味違います。水分が