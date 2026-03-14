食楽web ごま油は、脇役だと思っていた。 炒め物の仕上げにひと回し。ナムルに数滴。香り付けの名バイプレイヤ――。ところが、その概念を軽々と覆す一軒が、東京・広尾にオープンした。目の前で焙煎し、圧搾し、一番搾りだけを瓶詰めするクラフトごま油の専門店『GOMA PRESSO TOKYO』だ。 店内に一歩足を踏み入れると、ふわりと立ちのぼる香ばしい香り。専用の焙煎機と圧搾機が並び、まるでコーヒ