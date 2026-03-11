姫野ひなの(#Mooove!)最新作『週プレ プラス！』アザーカット集「恋する星で〜prologue〜」（撮影／桑島智輝）飛ぶ鳥を落とす勢いのアイドルグループ「#Mooove!」の青色担当、姫野ひなのちゃんが、2026年3月9日（月）発売の『週刊プレイボーイNo.12』で初表紙に登場！また3月1日から100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」にも登場中です！今回のロケは初めて訪れ