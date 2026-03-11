

飛ぶ鳥を落とす勢いのアイドルグループ「#Mooove!」の青色担当、姫野ひなのちゃんが、2026年3月9日（月）発売の『週刊プレイボーイNo.12』で初表紙に登場！ また3月1日から100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」にも登場中です！

今回のロケは初めて訪れるグアム。天気のよくない日が続いたものの、彼女はずっとポジティブ。見ているだけで幸せになれる笑顔いっぱい、元気いっぱいの姿が堪能できるデジタル写真集『恋する星で〜prologue〜』も発売中です。それらを記念して現在【週プレ グラジャパ！】では「姫野ひなの特集」ページを公開中。こちらの記事では、【週プレ グラジャパ！】からリリースされた彼女の作品を一挙ご紹介します！

姫野ひなの(#Mooove!)デジタル写真集『Fairy』（撮影／桑島智輝）





2023年春、新たなスタートを切ろうとしていた姫野ひなのちゃんを週プレで初撮り下ろし！ 身長148cmと小柄ながらも、表現力は無限大。あどけなくもパッチリとした目線にキュンとするグラビアです。赤のカーディガンに、緑のスカーフを頭に巻いて「いちごの妖精」になり切ったり（!?）、赤のギンガムチェックのビキニ×白のニーハイソックス、黒のワンピース水着×麦わら帽子を見事に着こなしたり。キュートすぎる衣装にも注目の一冊です。



姫野ひなの(#Mooove!)デジタル写真集『世界の中心で』（撮影／桑島智輝）





初登場から2年半後の2025年10月、アイドルグループ「#Mooove!」の青色担当、姫野ひなのとして2度目の登場。これまでの期間で大きく成長し、大人気アイドルの道を走り始めた彼女の新境地に迫った一冊。中華料理店で、古着屋で、エプロン姿を披露したり、高い位置でポニーテールを揺らしたり。非現実的な世界でも彼女の色に変えてしまうちっちゃくておっきい、身長148cmのトランジスタグラマー。どんな場所でもきらりと輝く彼女から目が離せない一冊！



そして2026年3月に週プレ初表紙＆「＋Special」初登場！ 初めてのグアムに上陸し、元気いっぱいに大きくパフォーマンス。「こんなことできる？」ってお願いすると「はい！」という大きな返事と共に、想像以上の姿を見せてくれる。常に前向きで笑顔だからこそ応援したくなるし、どんどん好きになる。プールや海でリゾート感を満喫！ 天気はあまり良くなかったけど、ずっとポジティブで笑顔の絶えない彼女に誰もが恋しちゃう。一緒にハッピーになろう！

