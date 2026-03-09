わいせつ目的で女性に大量のアルコールを飲ませてホテルに連れ込み、死亡させた罪に問われた男の裁判で、検察側は懲役16年を求刑しました。 【写真を見る】わいせつ目的で“テキーラ32杯” 女性死亡させた罪の44歳男 求刑は懲役16年 弁護側「泥酔した被害者を休ませようとホテルに…」と無罪主張 起訴状などによりますと、名古屋市港区の板谷博希被告（44）は2023年5月、名古屋市中区の飲食店で当時25歳の女性にわい