大分県内で生徒が最も多い大分東明高校で2日、卒業式が行われ、卒業生が思い出と希望を胸に新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】大分東明高校で卒業式567人が希望を胸に新たな一歩 大分東明高校では567人が学び舎を巣立ちました。式では担任の先生から1人ひとりの名前が呼び上げられ、代表して齋藤心乃さんが卒業証書を受け取りました。 平塚正明校長が卒業生に「失敗を恐れず、自分の夢の実現に挑戦してほしい」とは