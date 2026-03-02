日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた侍ジャパンについて報じた。侍ジャパンは６日に台湾とのＷＢＣ初戦を迎える。番組では２月末に行われた中日との壮行試合や練習模様を映像とともに紹介。ドジャース・大谷翔平投手（３１）の打撃練習では試合前にも関わらずほぼ満席の観客席から何度もどよめきが起こったことなどを