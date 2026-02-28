李在明（イ・ジェミョン）大統領が28日、ショートフォーム動画プラットホーム「Tik Tok」に加入した。この日午前「Tik Tok」に載せた最初のショート動画で、李大統領は「Tik Tok加入」という文書が入った決裁書類を受けた後「加入する」に人差し指で拇印を押す姿を見せた。李大統領は「こんにちは、Tik Tok、李在明です。フォロー、いいね、コメントまでご存知でしょう、よろしくお願い致します」とあいさつした後、手ハートを見せ