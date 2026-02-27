AI評価フレームワークを開発するAmplifyingが、Claude Codeが3つのモデルと4つのプロジェクトタイプにわたって行った2430件のツール選択を体系的に分析した調査報告書を発表しました。この調査でAIエージェントはサードパーティのツールを推奨するよりも、独自のカスタムソリューションを自ら構築する傾向が強いことが示されていますが、同時に特定のカテゴリーにおいては圧倒的なシェアを誇る推奨ツールが存在することも明らかに