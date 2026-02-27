アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに入門してプロデビューすることを発表した。会見に同席した大橋秀行会長（６０）は「文字通り日本の至宝です。史上最高の逸材」と期待をかけ、愛称「ＴＨＥＫＩＮＧ」と命名。藤木は「小さい頃からの夢でもあったので、必ず世界チャンピオンになって、憧れ