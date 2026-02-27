ジェットスター・ジャパンは、「最強開運日セール」を3月5日正午から9日午後4時59分まで開催する。国内線18路線と国際線7路線が対象で、片道運賃は777円から。搭乗期間は国内線が4月1日から6月30日まで、国際線が4月7日から7月30日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要