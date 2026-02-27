日本科学未来館（東京都江東区）で、公衆衛生学、ウイルス学、生物多様性の専門家が、次のパンデミックをどう防ぐのかについて語り合った連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常 番外編】2019年の終わり、中国の武漢で出現した「未知のウイルス」が瞬く間に世界へと広がり、世界保健機関（WHO）が「国際的な公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」を宣言したのは2020年の1月30日。その後、世界中で猛威を振るい、多くの犠牲者と社