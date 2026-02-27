トランプの「ディール（交渉）」が狙う未来2050年のカーボンニュートラルという至上命題を前に、なぜトランプ氏は石油増産を叫ぶのでしょうか。前編『トランプ政策で「中国EVは絶望の淵」へ…！ なぜアメリカは時代に逆行して石油を掘るのか？その過激な言動に隠された「対中戦略」の核心』で見て来たように、その背景には、これまでのグローバル社会の常識を覆す「力の政治」の台頭があります。アメリカと欧州が敵対しかねない新