福岡市早良区の公園で小学生からスマートフォンなどを盗んだ疑いで、福岡市の男子高校生2人が26日、逮捕されました。福岡市早良区では、ことしに入ってから小学生を狙った窃盗事件が相次いでいて、警察は関連を調べる方針です。警察によりますと2月6日午後5時ごろ福岡市早良区荒江の公園で遊んでいた男子小学生の自転車のかごに入れてあったショルダーバッグが盗まれました。ショルダーバッグにはスマート