「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）今年３月のＷＢＣに出場する侍ジャパンは２４日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎での事前合宿を打ち上げた。阪神の坂本誠志郎捕手（３２）は米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手（３４）と初タッグ。２２日にチームへ合流し、今合宿で初めてブルペン入りした左腕の投球を受けた。菊池は３月７日の１次リーグ２戦目・韓国戦（東京ド）での先発が有力で、坂本が女房役を務める可能性が