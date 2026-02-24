10cmの厚底靴を履いても、メンバーの顔が見えない。そこで一部のファンは、アイドルコンサートを前にスタンディング用の靴を購入する。視界を確保するための選択でだ。しかし会場には、15〜20cmにもなる厚底の靴があふれている。結局、密集空間で首を伸ばしたファンたちは、危うい靴に頼ってステージを見ているのが実情である。スタンディングエリアは、座席がなく観客が密集して立ったまま鑑賞する構造だ。前の人の身長や動きによ