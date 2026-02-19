法務省は昨年12月、さいたま地方検察庁の男性検事A(35)を「職務上知り得た前科などを含む捜査情報を交際相手の女性に漏洩した」として懲戒免職処分した。実はこの交際相手の女性は“不倫相手”であり、処分を下された元検事から「独身偽装されていた」と主張する。女性は東京地裁に提訴中で、すでに大手新聞各社なども報じている。女性から「まだ誰にも打ち明けていない話」を聞いた。 【画像】人目も気にせずハグやキス…大胆だ