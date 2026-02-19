欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ第１戦でレアル・マドリード（スペイン）のブラジル代表ＦＷビニシウスが人種差別された問題で、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）が調査に乗り出した。１―０でベンフィカ（ポルトガル）に勝利した試合でビニシウスは相手ＦＷジャンルカ・プレスティアーニに「サル」と呼ばれたことに憤慨。ピッチを出て、ベンチに居座るなど試合は約９分間も中断した。こ