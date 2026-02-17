バイトダンス社は、動画生成AIサービス「Seedance 2.0」を巡る批判の高まりを受け、知的財産および肖像権保護に関する対策を強化すると明らかにした。 Seedance 2.0は、TikTokを運営する中国バイトダンス社が発表した新たな動画生成AI。SNS上では、わずか2行のプロンプトで生成されたというトム・クルーズとブラッド・ピットの格闘映像をはじめ、既存の映画キャラクターや著名人を想起させる映像が多数共有され