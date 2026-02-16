9Æü¤Ö¤ê¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¸«»ö¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢µ¢Âð¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤È¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô11Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡ª¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡Ö¤ª´é¤¬¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§Âç·¿¸¤¤Ë¡Ø9Æü¤Ö¤ê¤Î¤ªÎ±¼éÈÖ¡Ù¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¢ª¥É¥¢¤ò