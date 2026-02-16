9日ぶりに飼い主さんと離れてお留守番をすることになったわんちゃん。久しぶりのお留守番を見事にこなし、帰宅した飼い主さんを満面の笑みでお出迎えするわんちゃんの姿が愛おしいと、再生回数11万回を突破することとなりました。

その光景を見た人からは、「うれしそう！かわいい♡」「お顔が幸せに満ちてて可愛すぎる」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：大型犬に『9日ぶりのお留守番』をしてもらった結果→ドアを開けた瞬間の『幸せすぎる表情』】

玄関で飼い主さんをお出迎えするうるちゃん

Instagramアカウント『 ten._.610』に投稿されたのは、9日ぶりにお留守番をしたわんちゃんの光景。ある日、ゴールデンレトリバーのうるちゃんは、いつものように玄関で飼い主さんをお迎えする準備をしていたそう。

この日はお正月を挟んでいたこともあり、お留守番をするのは9日ぶりだったうるちゃんは、飼い主さんが帰ってくるとすぐに飼い主さんのところへと駆け寄り、飼い主さんの足にピタリとくっついてきたといいます。

イタズラもせず、久しぶりのお留守番をやり遂げたうるちゃんは、褒めてほしそうな表情を浮かべていたそう。こんなにも可愛い姿を見たら、おうちの中にあがるのも忘れてずっと撫でてしまいそうです。

嬉しすぎて緩みっぱなしのお顔にキュン♡

飼い主さんが帰ってきて幸せいっぱいなうるちゃんは、嬉しそうに目を細め、コロンと玄関に横になり始めたそう。嬉しさいっぱいで緩みきっているそのお顔に、思わずキュンとしてしまいます。

そんなうるちゃんの期待に応えるように、飼い主さんもうるちゃんの体をいっぱい撫でてあげたそう。すると、うるちゃんは舌をペロッと出して、さらににっこり笑顔に。そんなうるちゃんの姿を見ていたら、こちらまで緩んだ頬が戻らなくなってしまいます。

イタズラしてしまった日は…

この日は完璧にお留守番をこなせたうるちゃんですが、時には失敗してしまうことも。別の日には、飼い主さんがおうちに帰ってくると、玄関にボロボロになったスリッパが落ちていたそう。

この日は飼い主さんがいつもと違う時間におうちを出たため、うるちゃんは不安な気持ちをスリッパにぶつけてしまったようです。

うるちゃんはいけないことをしたと分かっているようで、飼い主さんが帰ってくると申し訳なさそうに目を細めてお出迎え。その表情を見たら、ちょっとしたイタズラなら思わず許してしまいたくなります。

9日ぶりにお留守番をしたうるちゃんの光景には、「こんな幸せそうな顔されたら無限ナデナデしちゃう」「嬉しいのに声出さないの尊すぎる」「お利口ちゃん、お留守番大変よく出来ました！」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『ten._.610』では、そんな表情豊かなうるちゃんと、にこにこ笑顔が素敵なゴールデンレトリバーのてんちゃんの日々が綴られていますよ。

うるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ten._.610」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。