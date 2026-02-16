2月15日に行われたWIN5は3159票的中で、155万9760円の払戻しとなった。東京競馬場で行われた共同通信杯はリアライズシリウスが快勝。京都競馬場で行われた京都記念はジューンテイクが重賞2勝目をマークした。今回のWIN5は5億3990万5240円のキャリーオーバーが発生しており注目を集めていた。【共同通信杯】リアライズシリウスが重賞2勝目…無敗のG1馬ロブチェンは3着155万円超の払戻し1レース目京都10R北山Sグランドプラージュ