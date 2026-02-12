突然ですが、「BtoB」の正式名称知っていますか？頭文字から推測…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Business to Business」でした！BtoBとは「Business to Business」の略で、企業が企業に対して商品やサービスを提供する取引形態を指します。一般消費者を相手にするBtoC（Business to Consumer）とは異なり、取引の相手が法人である点が大きな特徴です。BtoB取引では、部品や原材料の供給、業務用システムの導入、法