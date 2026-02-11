Image: Amazon 板チョコにしちゃデカいし硬いけどね。毎年2月14日は、日本中でチョコレートが飛び交うバレンタインデー。ですがテック業界ではセールの時期で、家電やガジェット類が安くなるんですよね。液晶モニターのJAPANNEXTが、2月22日までAmazonで最大30％オフのセールを始めています。いろいろあって迷っちゃうページを見ると、いろんなタイプのゲーミングモニターやモバイルモニター