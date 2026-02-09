PGA¥Ä¥¢ー¤¬º£Ç¯¤â³«Ëë¤·¡¢Ëè½µÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ôー¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢3·î¤Î¡Ö¥×¥ìー¥äー¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²ñ¾ì¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ý¥ó¥Æ¥Ù¥É¥é¥Óー¥Á¤Ë¤¢¤ëTPC¥½ー¥°¥é¥¹¤Ç¡¢17ÈÖ¤ÎÉâ¤­¼Ç¥°¥êー¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ­Ì¾¤À¡£ Ì¾¾ìÌÌ¤«¤éÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤Þ¤Ç¡ÈÄ¶¹ë²Ú¡É¤Ê¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹ TPC¥½ー¥°¥é¥¹¤Î