株の買い方は簡単だよ！【図解 株式投資の話】 株の買い方 証券会社に取引口座を開設したあとは、指定された入金先にお金を振り込みます。あとは、インターネットで取引口座画面にログインし、取引画面から買い注文を出せば株を買うことができます。 株を買うにあたって必要な項目は以下の4つです。 「4桁の証券コード（または銘柄名）」 「買いたい株数」 「注文の種類」「成行（なりゆき）か指値（さしね）」