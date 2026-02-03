ゆるくて切ない表情がクセになる「おぱんちゅうさぎ」が、人気お菓子と夢のコラボ♡ひざつき製菓から、見た目も味もインパクト抜群のコラボスナック3種が登場します。チーズたっぷりの背徳系ポテチから、春気分を盛り上げるえびせん、さらに岩下の新生姜Ⓡとのトリプルコラボまで勢ぞろい。数量限定なので、見つけたら即ゲットがおすすめです♪ 背徳感MAXなチーズピザポテチ 希望小売価格：213.84円(税込)