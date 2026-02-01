冨安健洋が484日ぶりに公式戦のピッチに立ったオランダ1部アヤックスが2月1日、エールディビジ第21節でエクセルシオールと対戦。第20節のフォレンダム戦に続いてベンチ入りしたDF冨安健洋が、後半35分から途中出場出場しアヤックスデビュー。イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属した2024年10月5日以来、484日ぶりの公式戦出場となった。2022年のカタール・ワールドカップ（W杯）前後から負傷に苦しんできた冨安は