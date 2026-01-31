元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が31日までに自身のインスタグラムを更新。ホノルルマラソンの10キロコースを完走したことを報告した。自身のインスタグラムで「ホノルルマラソン202510kmコース走ってきました」とつづり始めた。「日向ちゃんとともに！夜明けの中走るの気持ちかったな〜」とTBS「王様のブランチ」出演しているタレント・日向未来との2ショットを投稿した。さらに「私は10kmで限界だったけど、フル