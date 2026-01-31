関メディ・井戸総監督が解説…変化への球応力を高める「バックサイドティー」通常のティーやフリー打撃では強い打球を飛ばせるのに、試合になると打てない。特に変化球に対応できず、体勢を崩されてしまう――。そんな悩みを抱える選手に、中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、実戦感覚を養う方法として「バックサイドティー」を推奨している。この練習では、パートナーは打者の背中側（右打者