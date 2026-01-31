ホンダ「“新”モンキー125」発表！ホンダは2026年1月30日、原付二種（第二種原動機付自転車）レジャーバイク「モンキー125」のカラーバリエーションを変更し、3月6日に発売することを発表しました。遊園地の遊具を原点とするモンキーは、車載可能なコンパクトさと愛らしい外観で人気を博し、1978年にはレジャーバイクの代名詞となりました。【画像】超カッコいい！ これが「”新”モンキー125」です！（30枚以上）2018年に1