ワールドシリーズ栄光の裏で味わった屈辱頂点を極めたように見えるドジャースの大谷翔平投手にも、悔しさを感じた瞬間はあった。昨季のワールドシリーズ第7戦で世界一を決めながらも、先発としては早期降板を喫した大谷。ここで味わった悔しさを糧に、米メディアは今季の歴史的快挙の達成に期待を寄せている。米国の日刊紙「ニューヨーク・ポスト」ディラン・ヘルナンデス記者が、同戦について大谷が発した言葉に触れている。