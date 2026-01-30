きょう午後6時すぎ、茨城県水戸市のJR水戸駅前のバスロータリーで、「いきなり殴られた」と通報がありました。警察によりますと、バス待ちをするなどしていた40代から50代の男女3人が、いきなり60歳前後の男に殴られたということです。このうち44歳の女性が軽傷で、53歳の男性ら2人が鼻の骨を折る重傷です。また、17歳の女子高校生が、この男に自転車でぶつけられ、膝を擦りむいて軽傷です。男は白髪交じりで、黄色いダウンジャケ