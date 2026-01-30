財務省は３０日、昨年１２月２９日〜今年１月２８日の１か月間に、政府・日本銀行による為替介入はなかったと発表した。円相場は、２３日の東京外国為替市場で１ドル＝１５９円台まで円安・ドル高が進んだ直後に、円が１０分間で約２円急騰。同日のニューヨーク市場でさらに３円近く値上がりした。日米当局が為替介入の準備段階で市場関係者に取引状況を聞く「レートチェック」を実施したとの見方が広がり、２７日には１ドル＝