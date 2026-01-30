がんや心疾患などとともに日本人の死因として多いのが「脳卒中」です。冬は暖かい場所から寒い場所への移動などで血圧が急激に変わりやすく、脳卒中になりやすい季節といわれており、注意が必要です。【要注意】短気な人だけじゃなかった…これが「脳卒中」になりやすい人の“特徴”ですところで、ネット上では「短気な人は脳卒中になりやすい」という内容の情報があります。「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳