1月28日、フジテレビは、報道局で働いていた社員の懲戒解雇を発表した。ほかの社員が入手した情報を競合他社に漏えいしており、会社の内部情報も含まれていたという。「複数のメディアの報道によれば、この男性社員は、週刊誌などに情報漏えいをおこなっていたとのことです。フジテレビによると、同社の再生・改革に向けたコンプライアンス（法令順守）に関する取り組みを進める過程で、この事実が確認されたといいます」（スポ