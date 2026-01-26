ドローンと人の共生を掲げるERIグループの株式会社ERI Roboticsは2026年1月26日、屋内点検用小型ドローン「Small Doctorシリーズ」の新モデルとして、「Small Doctor Crawl」「Small Doctor 03」「Small Doctor Edge」の3機種を同時に発表し、販売を開始した。■建設現場向け屋内点検ドローン3機種「Small Doctorシリーズ」は、狭く暗く危険な屋内環境の点検作業をドローンで代替することを目的に開発されてきた製品群だ。エントリ