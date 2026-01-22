2025年10月、人気音楽グループ「Mrs. GREEN APPLE」のコンサート会場において「トイレでファンが出産して開演が遅れた」とされる騒動があり、物議を醸した。臨月に入ればむやみな行動は控えるのが当たり前とはいえ、なかにはやむを得ない事情があったり、思いがけない早産に見舞われることもある。家族のトラブルや子育てなどをテーマに執筆を続けるライターの清水芽々氏が、「まさかの出産」を経験した女性たちに取材した。結婚式